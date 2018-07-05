"تعليمات مشددة" بتوقيف مطلقي النار خلال إعلان نتائج "الإنجاز" بغزة

رام الله-وطن: أصدر النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون يوم الخميس "تعليمات مشددة" لوكلاء النيابات بالتعاون مع أقسام الشرطة والمباحث العامة، للتعامل باهتمام وحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري بوجه غير مشروع خلال الاعلان عن نتائج الثانوية العامة المقررة يوم الأحد المقبل.

وأكد بيان صدر عن النيابة العامة بغزة أن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، سيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة السلاح المستخدم وفقًا للقانون.

وقالت النيابة العامة إن ذلك يأتي "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والقانونية، وحفاظًا على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنعًا لتكدير الصفو والطمأنينة العامة، وحماية لأمن وسلامة المجتمع، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون".

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، أعلنت أن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) لهذا العام ستُعلن مساء الأحد المقبل الثامن من يوليو 2018.