الاحتلال يهدد: إذا دخل الجيش السوريّ القنيطرة ستندلع الحرب

وطن-وكالات: على ضوء تقدّم الجيش العربيّ السوريّ في جنوب غرب البلاد، وتحريره العديد من القرى، يرتفع منسوب التوتّر لدى إسرائيل، التي رفعت سقف تهديداتها لصنّاع القرار في دمشق، إذْ نقل مُحلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، عن مصادر أمنيّة وعسكريّة، وصفها بأنّها واسعة الاطلاع، نقل عنها قولها إنّه في حال دخول الجيش السوريّ إلى مدينة القنيطرة في الجزء المُحرّر من هضبة الجولان، فإنّ الدولة العبريّة ستُهاجِم سوريّة، لأنّه بحسب اتفاق فضّ الاشتباك المُوقّع بين الدولتين في العام 1974، تُعتبر هذه المدينة منزوعة السلاح، لافتةً إلى أنّ دخول الجيش السوريّ يُعتبر من قبل أقطاب دولة الاحتلال انتهاكًا صارخًا للاتفاق بين البلدين، الأمر الذي سيُحتّم على جيش الاحتلال منع هذه الخطوة بالقوّة، وفقا لقول المصادر.

وتابعت المصادر الإسرائيليّة قائلةً إنّه بحسب التقديرات في تل أبيب، فإنّ دخول الجيش السوري إلى مدينة القنيطرة، التي تبعد مسافة ثلاثة كيلومترات إلى الشرق من الحدود مع الدولة العبريّة، سيتّم في غضون أيّام قليلةٍ، وذلك في موازاة العمليات العسكريّة التي يقوم بها الجيش السوريّ في منطقة مدينة درعا، مُضيفةً أنّ دخول الجيش السوريّ إلى القنيطرة يضع إسرائيل أمام اختبارٍ صعبٍ لأنّها تُطالب منذ فترةٍ وجيزةٍ بإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بين الدولتين.

وكشف المُحلّل الإسرائيليّ النقاب أنّه على ضوء التحرّكات العسكريّة الأخيرة للجيش السوريّ، قام يوم أمس القائد العّام لجيش الاحتلال، الجنرال غادي آيزنكوط، بزيارةٍ إلى لواء "باشان" في الجولان المُحتّل، وقام مع عددٍ من الجنرالات والضباط بإجراء سلسلةٍ من المحادثات لتدارس السيناريوهات المُتوقعّة، لافتًا إلى أنّ جيش الاحتلال بدأ بالاستعداد لمُواجهة سيناريو عدم قيام الجيش السوريّ باحترام اتفاق فضّ الاشتباك، الأمر الذي سيؤدّي إلى مواجهةٍ عسكريّةٍ بين سوريّة وإسرائيل، كما أكّدت المصادر في تل أبيب.

وأشارت المصادر أيضًا إلى أنّ بنيامين نتنياهو، سيصل إلى موسكو يوم الأربعاء القادم للقاء الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتن، حيث من المُتوقّع أنْ تجري المحادثات بين نتنياهو وبوتن حول الأوضاع في مدينة القنيطرة.

ونقل المُحلّل الإسرائيليّ عن وكالة الأنباء الروسيّة (ريا) قولها إنّ الإيرانيين وعناصر حزب الله يقومون في هذه الفترة بالذات بإخلاء سوريّة من تواجدهم العسكريّ.

بالإضافة إلى ذلك، قال المُحلّل الإسرائيليّ نقلاً عن مصادره في تل أبيب، إنّه يتبيّن الآن أنّه في المحادثات التي أجراها نتنياهو وليبرمان مع نظرائهما في موسكو، تعهّد الروس بأنْ تكون القوّات الإيرانيّة، المُتمركزة في سوريّة، على بعد مائة كيلومتر من الحدود مع الدولة العبريّة، ومع ذلك، استدركت المصادر ذاتها قائلةً إنّه حتى الآن يقوم الروس بتنفيذ تعهدهم ولكن بشكلٍ جزئيٍّ للغاية، على حدّ تعبيرها.

وكان وزير أمن الاحتلال أفيغدور ليبرمان، أثار في اتصالٍ هاتفيٍّ مع وزير الدفاع الروسيّ سيرغي شويغو، الوضع في سوريّة، وبالأخّص الأحداث العسكريّة في جنوب هذا البلد. وجدّدّ لشويغو أنّ إسرائيل لن تقبل أيّ وجودٍ عسكريٍّ لإيران وحزب الله في أراضي سوريّة، وستتحرك فورًا إذا رصدت محاولات منهما لتعزيز وجودهما هناك، وأنّها تسعى لطرد القوات الإيرانيّة وعناصر حزب الله من سوريّة، كما ذكرت صحيفة (هآرتس) العبريّة.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الصحيفة النقاب عمّا سمّته "الخطوط الحمر" في الجنوب السوريّ، والتي عبّر عنها قائد جيش الاحتلال الجنرال غادي آيزنكوت، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكيّة جوزيف دانفورد.

وبحسب الصحيفة، فإنّ دولة الاحتلال لن تقبل التنازل عن الخطوط الحمراء فيما يخصّ الوجود العسكريّ في هضبة الجولان، وتحديدًا رفضها المطلق لوجود قوّاتٍ تابعةٍ لإيران أوْ لحزب الله فيها، وأنّها تريد التزامًا سوريًا تامًا باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتزامًا بالبنود التي تُحدد طبيعة الأسلحة والقوّات السوريّة التي يُمكن لها دخول المنطقة الحدوديّة.