فيديو| وزير المالية: سنواصل صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى

رام الله-وطن: أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، أن الحكومة ستواصل صرف مخصصات اسر الشهداء والجرحى والاسرى، تحت اي ظرف، رغم تداعيات "القانون الاسرائيلي"، بحجز مبالغ مساوية لهذه المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال بشارة: إن هذا القرار سيزيد العبء المالي وسيرفع العجز في الموازنة العامة، لكن على كل المجتمع الفلسطيني ان يواجه هذا التحدي، لانه التزام ادبي واخلاقي تجاه اولادنا وبناتنا وعائلاتهم.

واضاف: مسؤولية الدولة والوطن الاعتناء بابنائنا وبناتنا عندما يؤسرون بشكل غير قانوني في السجون الاسرائيلية، نحن ملتزمون بألا ندير لهم ظهورنا، بل نتبناهم، فليخصموا ما يريدون، نحن لن نتخلى عن مسؤوليتنا.

واضاف: هناك حوالي 6500 اسير فلسطيني حاليا، نحن ملتزمون برعاية اسرهم وبعضهم ملزمون بتعليمهم وتوفير الخدمات الصحية لهم، حتى بعد الافراج عنهم.

ويبلغ معدل مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والاسرى حوالي 28 مليون دولار شهريا (حوالي 300 مليون دولار سنويا).