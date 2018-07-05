الحق: على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال في الخان الأحمر

رام الله-وطن: تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس الأربعاء لهدم تجمع الخان الأحمر البدوي، الواقع شرق مدينة القدس المحتلة بالقوة، وتهجير سكانه المحميين بموجب القانون الدولي قسرًا.

فمنذ الصباح الباكر، وصلت قوات كبيرة من جنود الاحتلال مصحوبة بجرافة إلى منطقة أبو الحلوة في الخان الأحمر، وبدأت في تجريف الطريق الواصل إلى التجمع تمهيدًا لعملية الهدم. ومن المزمع نقل سكان الخان الأحمر، البالغ عددهم 180 شخصًا، قسرًا إلى منطقة الجبل في خربة أم الجمل في أبو ديس.

يهدف تدمير الممتلكات الخاصة والترحيل القسري لسكان تجمع الخان الأحمر إلى تنفيذ الخطة الرئيسية (الخطة رقم 420/4) للمنطقةE1، التي تمت الموافقة عليها في عام 1999.

وتنفيذًا لخطة المنطقةE1، فإن دولة الاحتلال تدمر القرى الفلسطينية في المنطقة،وتزيل التجمعات الفلسطينية،وتنقل المستوطنين الإسرائيليين إلى المنطقة، وقد وضعت بالفعل الخطوط العريضة لثلاث خطط استيطانية حيث تقترح حكومة الاحتلال بناء 4000 وحدة سكنية وعشرة فنادق، ما يعني ضمًا فعليًا للأرض إلى دولة الاحتلال.

ليس خفيًا أن هناك سياسة دولة تهدف إلى ترحيل سكان تجمع الخان الأحمر من أجل توسيع حدود مدينة القدس وصولًا لتكتل معاليه أدوميم الاستيطاني، وهو ما يؤدي لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ،من خلال تنفيذ خطة "E1"،الأمر الذي أيدته أعلى محكمة في دولة الاحتلال، ما يعني أن كافة أجهزة الدولة منخرطة في تنفيذ الجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يُعد تدمير الممتلكات الخاصة في غياب الضرورة العسكرية انتهاكًا للمادة 46 من اتفاقية لاهاي، وجريمة حرب يعاقب عليها في المحكمة الجنائية الدولية. علاوة على ذلك، إن الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من أراضيهم، ونقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض المحتلة يشكل انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهو انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية يُعاقب عليها القانون الدولي.

وقالت مؤسسة الحق في بيان لها وصل وطن، أنها قد أصدرت نداءً عاجلًا للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن اللائق، في 28 أيار/مايو 2018، تدعوه للتدخل على الفور لمنع دولة الاحتلال من تنفيذ أي عمليات هدم أخرى في الخان الأحمر، والامتناع عن أي ترحيل قسري لأي مقيم من الخان الأحمر إلى أي مكان آخر، ودعوة دولة الاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي 31 أيار/مايو، حذر المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي من الهدم الذي تخطط له دولةالاحتلال لتجمع الخان الأحمر وتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني مع بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، قائلاً: "تماشيًا مع موقفنا الثابت بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري، وعمليات الإخلاء، وعمليات الهدم ومصادرة المنازل، يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في هذه القرارات والعدول عنها."

وعلى الرغم من هذه النداءات والإدانات، فشل المجتمع الدولي في وقف تنفيذ عمليات التدمير والتهجير التي تنفذها دولة الاحتلال، والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعليه، تدعو مؤسسة الحق المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تدعو المؤسسة الأطراف الثالثة إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية من خلال احترام وضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.

وتدعو مؤسسة الحق الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، إلى التدخل الفوري لفرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال، والضغط عليها من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها المتمثلة في حماية السكان المدنيين، ويشمل ذلك اللجوء إلى جميع الآليات المتاحة لصون السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الصدد، تدعو مؤسسة الحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى استخدام كل الوسائل الضرورية للتدخل ووقف جرائم دولة الاحتلال ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت بين عامي 2015 و2017، (35 منشأة في الخان الأحمر)، بما في ذلك 31 منزلًا، مما أدى إلى نزوح 205 أشخاص، من بينهم 127 طفلاً. وخلال الشهور الأولى من عام 2018، وثّقت مؤسسة الحق تدمير 33 منشأة، بما في ذلك 28 منزلاً، و 4 حظائر للحيوانات، ومدرسة واحدة في المنطقة، ما أفضى إلى تشريد 147 فلسطينيًا، من بينهم 77 طفلًا. في تلك الأثناء، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الترحيل القسري للتجمع في قرارها الصادر في أيار/مايو 2018، والذي ينصّ: "كما أعلنت الدولة عن استعدادها لإجراء حوار صادق مع سكان التجمع، من أجل الترتيب عمليًا للإخلاء ونقلهم إلى الجهالين الغربية."