بفعل البالونات الحارقة.. 10 حرائق بغلاف غزة

وطن: أعلنت فرق اطفاء الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس عن متابعتها لأكثر من 10 حرائق بغلاف غزة نهار اليوم من بينها حريق هائل إلتهم آلاف الدونمات، بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن حريقاً اندلع اليوم في المحمية الطبيعية بوادي "غرار" شمالي النقب الغربي والتهم قرابة 2500 دونم من المحمية، في حين فشلت فرق الإطفاء في إخماد الحريق حتى الآن.

كما اشتعلت في وقت سابق 9 حرائق متفرقة من بينها في مناطق " أحراش بئيري ، شاعر هنيغيف ، روحما ، ياعر سمحوني ، غفيم ، موشاف يكيني ، نير عام ، قرب شارع 34".

وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع الاحتلال في غلاف غزة، مستفيدين من حركة الرياح، مما تسبب بخسائر كبيرة جراء احتراق آلاف الدونمات.

وما زال جيش الاحتلال يحاول إيجاد حل لهذا السلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.