قناة "إسرائيلية": وفد عسكري إماراتي زار "إسرائيل"

رام الله-وطن: كشفت قناة تلفزيونية، عن زيارة وفد عسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى "إسرائيل" برفقة مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وكشف "مصدر خليجي"، لقناة "i24" الإسرائيلية، عن "زيارة قام بها مؤخرا وفد عسكري إماراتي إلى إسرائيل، من أجل التعرف على مقاتلات إف F-35 الأمريكية"، حيث يوجد في "تل أبيب" عددا منها.

وأوضح المصدر أن زيارة الوفد الإماراتي العسكري لـ"إسرائيل" كانت "برفقة مسؤول أمريكي رفيع"، موضحا أن "الوفد العسكري الإماراتي تابع لسلاح الجو لدولة الامارات، وقد زار إسرائيل من أجل الاطلاع على قدرات أحدث المقاتلات الأمريكية الصنع F-35 المتواجدة لدى سلاح الجو الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين، قدموا عرضا أمام الوفد الإماراتي لقدرات المقاتلة F-35، وذلك ليتشكل لدى الوفد الضيف انطباعا عن قدرات الطائرة".

ونوه موقع القناة الذي أورد الخبر، إلى أن "سلاح جوي الاحتلال الإسرائيلي كان أول من حصل على هذه المقاتلات الأمريكية العام الماضي بعد سلاح الجو الأمريكي"، مشيرا إلى أن طائرات F-35، تعتبر هي "الأحدث في الترسانة الجوية الأمريكية".