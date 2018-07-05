صحيفة إسرائيلية: سلوفاكيا تقرر نقل سفارتها إلى القدس

رام الله-وطن: أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الخميس، أن دولة سلوفاكيا، قررت نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن سلوفاكيا وهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، قررت نقل سفارتها إلى القدس، وفقاً لما التزم به رئيس البرلمان السلوفاكي، "اندريه دانكو"، أمام رئيس الدولة العبرية "رؤوبين ريفلين"، خلال لقاء عقد بمشاركة رئيس مجلس النواب التشيكي "ميلان شتاخ"، وسفيرا "إسرائيل" في البلدين.

ونوهت الصحيفة إلى أن المسؤول السلوفاكي لم يحدد الموعد المقرر لنقل السفارة إلى القدس.