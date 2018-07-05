أطباء "الأندونيسي" لـوطن: يجب تحييد القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية

بيت لاهيا -وطن - عز الدين أبو عيشة: نظم أطباء مستشفى الاندونيسي في شمال قطاع غزة، وقفة للمطالبة بحقوق الكادر الطبي و حق المرضى بالعلاج دون استثناء و تحييد القطاع الصحي التداعيات و التجاذبات السياسية.

وجاءت هذه الوقفة بعد تقليص على رواتب الأطباء وتقاضيهم 40% من رواتبهم الأساسية ورفع العلاوات المالية عنهم، إضافة إلى عدم وجود علاج داخل المستشفى.

الدكتور في مستشفى الأندونيسي عرفة الخطيب، طالب بحقوقه المشروعة وفق القانون، موضحًا أنّ الأطباء يقومون بأعمالهم على أكمل وجه، وفي كل وقت.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تخالف بنود العقد الموقع معها عندما تقوم بتقليص رواتب الموظفين، وإيقاف توريدها للادويه لمستشفيات القطاع.

أما الحكيم في مستشفى الأندونيسي أحمد النجار شرح لوطن للانباء، أنه لا يوجد في المستشفى ابسط أنواع العلاج والأدوية، ولذلك يطلبون من المرضى شراء العلاج من خارج وزارة الصحة.

بدوره، الدكتور في مستشفى الاندونيسي محمد ضاهر رفض العقوبات المفروضة على الأطباء في وزارة الصحة والمتمثلة في تقليص رواتبهم، داعيا الحكومة الفلسطينية بتحييد وزارة الصحة عن الخلافات السياسية.