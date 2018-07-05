"قدامى فلسطين" يستهل مشواره في الجزائر بالتعادل الايجابي مع "امل الريف"

وطن-وكالات: استهل منتخب نجوم قدامى لاعبي فلسطين لكرة القدم، اليوم الخميس، مشواره في الجزائر بالتعادل الايجابي مع امل الريف دائرة حمر العين ولاية تيبازه، وبنتيجة ثلاثة اهداف لمثلها في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهيد لعجل احمد، تلبية لدعوة وجهت من فريق نجم اولمبيك واد السمار .

وتأتي هذه المباراة في اطار الاحتفال بعيد استقلال الجزائر الذي صادف الخامس من الشهر الجاري .

وحظيت المباراة بحضور مميز تقدمه رئيس الدائرة، ورئيس بلدية حمر العين وجمهور غفير غصت به مدرجات الملعب.

بداية المباراة جاءت قوية من قبل قدامى فلسطين من خلال الاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى وتمكن من احراز هدف السبق عند طريق ابراهيم ضيف الله .

بعد الهدف واصل منتخبنا السيطرة واستطاع من توسيع الفارق يوسف ارفاعية الملقب "بوغي".

مع مرور الوقت تراجع واضح في اداء المنتخب الفلسطيني والذي اتاح المجال لأمل الريف من اخذ المبادرة والوصول الى الصندوق وتم من تقليص الفارق عن طريق الاحول عبد الوهاب، وعليه انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم منتخب فلسطين 2-1.

الشوط الثاني بدايته هجومية من امل الريف الذي استطاع تعديل النتيجة بهدف بواسطة العيناوي احمد، وسرعان ما تقدم اصحاب الارض بهدف عن طريق ابركان محمد.

عاد قدامى فلسطين الى اجواء المباراة وتمكنوا من تعديل النتيجة بواسطة يوسف ارفاعية "بوغي".

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا، حيث تسلم قدامى فلسطين الهدايا من مديرية الشباب والرياضة، رئيس دائرة حمر العين، بلدية حمر العين وجمعية الجيل الرائد.

وعلى شرف بعثة نجوم قدامى فلسطين اقيم حفل عشاء .

(وفا)