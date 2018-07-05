ريال مدريد يقص شريط الانتقالات الصيفية

رام الله -وطن: أعلن نادي ريال سوسييداد عبر موقعه الرسمي، موافقة مجلس الإدارة على بيع المدافع الأيمن الإسباني ألفارو أودريوزولا، لريال مدريد، بأثر فوري، بمُجرد أن يتجاوز الفحوصات الطبية التي من المفترض أن يخضع لها في غضون ساعات قليلة.

ورغم تكتم النادي الباسكي على الأمور المالية المتعلقة بالصفقة، والاكتفاء بالإشارة إلى أن الصفقة تمت باتفاق متبادل بين الناديين، وليس بتفعيل الشرط الجزائي في عقده، إلا أن جُل الصحف الإسبانية، تؤكد أن تكاليف ضم صاحب الـ22 عامًا لقلعة “سانتياغو بيرنابيو”، كلفت الرئيس فلورنتينو بيريز ما يقرب من 40 مليون يورو، بخلاف الراتب السنوي الذي سيتحصل عليه اللاعب.

وجاء انضمام المدافع الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ليُعزز صحة التقارير التي تُراهن على خروج الدولي المغربي أشرف حكيمي من كتيبة المدرب جولين لوبيتيغي، حيث يُقال أنه سيخوض تجربة إعارة مع أحد أندية الليغا، ليكتسب خبرة أكثر، تُساعده في المستقبل للمنافسة على مكان في تشكيلة الميرينغي الأساسية.

وبالنسبة للوافد الجديد على الريال، فهو يلعب لممثل الباسك منذ نعومة أظافره، ومن خلال تألقه مع ناديه، نجح في تمثيل إسبانيا في كل المراحل السنية، ولولا رحيل المدرب لوبيتيغي قبل بداية مونديال روسيا، لحصل على فرصة، لكن من سوء طالعه، جاء فرناندو هيرو، الذي لم يمنحه ولو دقيقة واحدة في كأس العالم.

ومنذ ظهوره مع ريال سوسييداد، خاض 150 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 15، ما جعله هدفًا لأكثر من نادٍ إنكليزي كبير، بالإضافة للبرسا، قبل أن يخطفه الريال في الوقت المناسب.