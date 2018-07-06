فيديو | وليد عساف: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحصل على قرار احترازي بوقف هدم الخان الأحمر

القدس- وطن: أكد رئيس هيئة الجدار والإستيطان وليد عساف مساء اليوم الخميس، أن محاميي الهيئة نجحوا في الحصول على امر احترازي من محكمة الاحتلال العليا، بوقف هدم تجمع الخان الاحمر شرق القدس المحتلة، حتى الـ11 من الشهر الجاري .

وقال عساف في مؤتمر صحفي عقده في تجمع الخان الأحمر قبل قليل وتابعته وطن، إن الحصول على هذا الأمر هو انتصار لصمود اهالي التجمع والنشطاء واصرارهم على تحدي محاولات الاحتلال هدم المنطقة .

وتابع عساف أن الأمر الاحترازي الذي نجح المحامون باستصداره، هو مقدمة لوقف هدم التجمع بشكل نهائي .

وأكد عساف على الدور الذي لعبته القنصليات الأجنبية والدول الصديقة للشعب الفلسطيني، للضغط على الاحتلال ومنعه من هدم التجمع .

ودعا إلى تواصل الجهود والنشاطات في الخان الأحمر، حتى الحصول على قرار نهائي بوقف هدم التجمع و منع تشريد أهله.

وعمت الاحتفالات تجمع الخان الأحمر احتفاءً باصدار القرار الذي يعتبر بمثابة انتصار على سياسة الأمر الواقع التي تعمل دولة الاحتلال لفرضها على الشعب الفلسطيني.