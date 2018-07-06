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وصل سيراً على الأقدام

الاحتلال يمنع المتضامن السويدي لادرا من دخول فلسطين

06.07.2018 09:42 AM
الاحتلال يمنع المتضامن السويدي لادرا من دخول فلسطين

رام الله- وطن: منعت سلطات الاحتلال، المتضامن السويدي بنجامين لادرا من دخول فلسطين، بعدما وصل الى جسر الملك حسين -بين فلسطين والأردن- سيراً على الأقدام قادماً من السويد.

وسلمت سلطات الاحتلال، الناشط السويدي بنجامين لادرا قراراً يمنعه من الدخول لفلسطين بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات، خلال عبوره جسر الملك حسين فجر اليوم الجمعة.

وكان لادرا قرر السير على الأقدام قاطعاً مسافات شاسعة استغرت نحو 11 شهراً، للوصول الى فلسطين، واعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

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