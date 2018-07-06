انتهاء مشوار نجم البرازيل في مونديال روسيا لأسباب صحفية

وطن- وكالات: كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن انتهاء مشوار نجم المنتخب البرازيلي دانيلو في مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

ووفقًاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن الظهير الأيمن دانيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تعرض لإصابة في أربطة الكاحل خلال مران البرازيل أمس الخميس.

وأضافت: "الآن انتهت بطولة كأس العالم بالنسبة لدانيلو، بعد أن أثبتت الفحوصات عدم قدرته على التعافي قبل نهاية البطولة".

وشارك دانيلو مع البرازيل أمام سويسرا بدور المجموعات، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

يُذكر أن فاجنر لاعب كورينثيانز البرازيلي يشغل هذا المركز حالياً، ويستعد "السيليساو" لمواجهة مرتقبة مساء الجمعة ضد بلجيكا في ربع نهائي المونديال.