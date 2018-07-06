مصطفى البرغوثي لـوطن: الخان الأحمر بوابة القدس ومستمرون بالدفاع عنه

القدس- وطن: أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي لـ وطن، أن قرار محكمة الاحتلال العليا بتجميد هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس، ينتهي في 11 من الشهر الجاري، الأمر الذي يتطلب الاستمرار بالمقاومة الشعبية حتى التراجع عن قرار الهدم، لأن قرية الخان الأحمر هي بوابة القدس واذا تعرضت للخطر، سيتعرض 24 تجمعا بدويا للخطر أيضاً، وتطوق القدس بالكامل.

وأضاف البرغوثي: اذا تعرضت الخان الاحمر للتصفية هذا يعني ان مطامع اسرائيل في ضم وتهويد المناطق "C" والتي تشكل 62% من الضفة الغربية ستتصاعد".

البرغوثي المتواجد في الخان الأحمر، إضافة إلى نشطاء في المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب، قال إن العامل الرئيسي لإجبار الاحتلال على التراجع عن هدم قرية الخان الأحمر هو المقاومة الشعبية على الأرض، والضغط السياسي الدولي على إسرائيل.

وأضاف أن تضافر المقاومة الشعبية والضغط بتهديد إسرائيل بالعقوبات، والمقاطعة يمكن أن يجبر اسرائيل على التراجع عن هدم "الخان الأحمر".

وقال البرغوثي لا نثق بالمحاكم الإسرائيلية، ونعرف أن جميع القرارات توجهاتها سياسية، مضيفاً المعركة مستمرة وهناك ثغرات قضائية تم اكتشافها ايضاً ويمكن استخدامها لان اسرائيل في كل قراراتها تستند الى ادعاء كاذب بأن هذه اراضي دولة، بينما هي في الواقع اراضي خاصة وهناك من الوثائق ما يثبت ذلك 100%.