المئات يؤدون صلاة الجمعة في الخان الأحمر ويستكملون فعالياتهم التضامنية

شبان يغلقون الشارع الاستيطاني المجاور للخان الأحمر شرق القدس، لبضعة دقائق.

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لوطن: الخان الأحمر هو بوابة القدس ومستمرون بالدفاع عنه.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف لوطن: نحن اليوم بحاجة أكثر لجهد سياسي يمنع هدم الخان الأحمر.

رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطالله حنا لوطن: جئنا إلى الخان الأحمر لنؤكد أن همومنا وجرحنا واحد.

عضو الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا لوطن: المشاركة الشعبية الواسعة مهمة لافشال هدم الخان الأحمر.

القدس- وطن: يشارك المئات من المواطنين ونشطاء المقاومة الشعبية، وأهالي التجمع، في صلاة الجمعة التي أقيمت على أراضي قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شرق القدس المحتلة.

وبدأت الحافلات والمركبات منذ الصباح بنقل المواطنين والمتضامنين الأجانب إلى الخان الأحمر، تضامناً مع سكانه ورفضا لمخططات وإجراءات الاحتلال لهدمه وتشريد سكانه، حيث تم نصب المزيد من خيام الاعتصام، وتنظيف المنطقة وتوضيبها لاستيعاب المصلين المتضامنين.

وكان عشرات المتضامنين واصلوا اعتصامهم منذ ساعات الليلة الماضية، جنبا الى جنب سكان الخان الأحمر وسط فعاليات وأهازيج وطنية، بعد يومين متتاليين من قمع الاحتلال لهم ولأهالي القرية.

وكان محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نجحوا ليلة أمس الخميس، في استصدار أمر احترازي من محكمة الاحتلال العليا بوقف هدم تجمع الخان الأحمر، وأمهلت حكومة الاحتلال عبر ذراعها "الادارة المدنية" حتى الحادي عشر من الشهر الجاري للرد حول أسباب رفضها ترخيص تجمع الخان الاحمر.