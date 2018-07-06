مجدداً.. ترامب يؤكد استعداده للقاء بوتين

وطن- وكالات: أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، "استعداده" للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مستخدماً لهجة ساخرة في الرد على صحافيين طرحوا اسئلة بشأن افتقاره الى الخبرة والاعداد، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال الرئيس الاميركي: "بوتين مستعد جداً ولكن هل سيكون ترامب مستعداً؟"، هازئاً بذلك من تساؤلات طرحها بعض الخبراء بشأن اللقاء الذي سيجمعه برجل الكرملين القوي في السادس عشر من تموز في هلسنكي في فنلندا.

واضاف: "تعرفون انّ الرئيس بوتين من الـ كي جي بي (جهاز الاستخبارات السوفياتي)" في اشارة الى المهمات السابقة للرئيس الروسي.

وتابع ترامب خلال تجمع لانصاره في غرين فولز في منطقة مونتانا: "صدقوني كل شيء سيكون على ما يرام!".

وأردف الرئيس الاميركي وسط التصفيق: "هل سأكون جاهزاً؟ انا مستعد تماماً. لقد اعددتُ نفسي طوال حياتي لهذا النوع من الامور"، مندداً مرة اخرى بـ"عدم امانة" الصحافيين.

وقال ترامب: "ربما ينتهي بي الامر بإقامة علاقة جيدة مع بوتين".

ويُنتظر وصول الرئيس الاميركي مساء الثلاثاء المقبل، الى بروكسل حيث يشارك الاربعاء والخميس في قمة حلف شمال الاطلسي.