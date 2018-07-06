محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن الشيخ رائد صلاح وتحوله للاقامة الجبرية

القدس- وطن: رفضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، الاستئناف الذي قدمته النيابة الاسرائيلية، أمس، ضد قرار محكمة الصلح القاضي بالافراج عن الشيخ رائد صلاح، بعد اعتقال دام 10 أشهر.

وأمرت المحكمة بإحالة الشيخ صلاح إلى للاقامة الجبرية في منزله في كفر كنا بشروط مقيدة.

وكانت محكمة الاحتلال قررت إطلاق سراح الشيخ صلاح بشروط مقيدة وإحالته للاقامة الجبرية، ومن بين الشروط المقيدة عدم إجراء مقابلات صحفية والالتقاء فقط مع أقارب من الدرجة الأولى، غير أن النيابة اعترضت على القرار قدمت استئنافاً ضده.

وقال الشيخ صلاح قبل بدء جلسة المحكمة، اليوم، إنه "ممنوع من الكلام".