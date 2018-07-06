سلوفاكيا تنفي أنباء اسرائيلية عن نيتها نقل سفارتها إلى القدس

وطن- وكالات: نفت الجمهورية السلوفاكية، ما تناقلته تقارير إعلامية إسرائيلية عن نيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقالت في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكية، اليوم الجمعة، "ردا على تقارير إعلامية إسرائيلية ادعت أن رئيس مجلس النواب السلوفاكي أندريه دانكو، الذي كان في زيارة رسمية لإسرائيل، عبر عن رغبة بلاده بنقل سفارتها إلى القدس".

وأشارت إلى أن صفحة سفارة الجمهورية السلوفاكية في تل أبيب نشرت بيانا نفت فيه ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان السلوفاكي لم يتحدث بهذا الموضوع خلال زيارته لدولة الاحتلال.

وأكدت الوزارة على موقفها السابق والمنسجم مع الموقف الأوروبي المشترك، والذي يدعو إلى "حل وضع مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق باعتبار القدس عاصمة للدولتين، وترفض الخطوات السياسية الأحادية الجانب".