جيش الاحتلال يستهدف موقعا عسكريا سوريا

دمشق- وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 6 يوليو/ تموز، أنه قصف موقعا عسكريا سوريا، بذريعة إطلاق قذائف هاون منه سقطت داخل المنطقة العازلة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" أن القذيفة أطلقتت في إطار الحرب الداخلية بين الجيش السوري والمتمردين.

وزعم أدرعي أن جيش الاحتلال لا يتدخل بالحرب الداخلية في سوريا. ولكنه في ذات الوقت "سيواصل الوقوف على تطبيق اتفاقات فك القوات من العام 1974 بما في ذلك الحفاظ على المنطقة العازلة".

من جانبه، قال مسؤول في الحكومة السورية لوكالة "رويترز" إنه قرية في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا تعرضت لضربة جوية إسرائيلية.