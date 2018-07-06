إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات شرق قطاع غزة

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق الشديد مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والمتظاهرين في خيام العودة على طول السياج الزائل شرق قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السامة تجاه المتظاهرين في خيام العودة ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين المشاركين في الأسبوع الـ15 على "انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار" والتي اطلق عليها جمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار".

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت لمشاركة واسعة في جمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن المسيرة تأتي تأكيدًا "على رفض شعبنا كل المحاولات الأمريكية والاسرائيلية وبعض المطبعين العرب، وتأكيدًا على أن القدس مهما بدلوا في عناوينها أو مواقع سفاراتهم، ستبقى عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".