هيئة الأسرى: الأسرى الإداريون يبدأون التصعيد بدخول مجموعة اولى في إضراب مفتوح عن الطعام

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الجمعة، أن لجنة الأسرى الإداريين التي تتولى قيادة مقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها، بدأت فعليا في الخطوات التصعيدية ضد إدارة واستخبارات سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بدخول مجموعة من الأسرى الإداريين منذ امس في إضراب مفتوح عن الطعام.

ونقلت اللجنة للهيئة أسماء الأسرى الذين بدأوا في الإضراب منذ أمس الخميس في معتقل "عوفر" وهم: محمود عياد، وإسلام جواريش، وثائر الدلو من محافظة بيت لحم، وعيسى عوض، ونديم الرجوب من محافظة الخليل، حيث تم نقلهم جميعا فور إعلانهم الدخول في الإضراب الى زنازين المعتقل.

واوضحت الهيئة ان لجوء الأسرى الإداريين الى التصعيد هو رد فعل طبيعي على المماطلة واللامبالاة والاستهتار المتبع من قبل استخبارات السجون الإسرائيلية في معتقل "عوفر"، والتي وعدت أكثر من مرة بعد جلسات مطولة مع اللجنة القيادة بدراسة ملف الاعتقال الإداري والتعامل معه بجدية وعقد جلسة موسعة مع ممثلي الأسرى ولكن دون جدوى.

ونقلت الهيئة عن لجنة قيادة الأسرى الإداريين، انه سيكون هناك العديد من الخطوات التصعيدية خلال الأسبوع القادم، وستتوسع دائرة الإضراب المفتوح عن الطعام، وسيتم استئناف كل الخطوات التي اتخذت مسبقا وتم تعليقها، بما فيها الامتناع عن أخذ الأدوية ومقاطعة عيادات السجون.

يذكر أن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يخوضون إضرابا بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها منذ الـ 15 من شباط الماضي، وذلك نتيجة تحويل الاعتقال الإداري الى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري انتقامي.