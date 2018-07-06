فرنسا تبلغ قبل نهائي كأس العالم بالفوز على أوروغواي

وطن: أحرز رفائيل فاران هدفا من ضربة رأس رائعة وأضاف أنطوان غريزمان هدفا آخر إثر خطأ فادح من حارس أوروغواي فرناندو موسليرا لتفوز فرنسا 2-صفر وتصبح أول فريق يصعد إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسيلتقي منتخبا البرازيل وبلجيكا في وقت لاحق اليوم في المباراة الثانية في دور الثمانية.

وهدف فاران من ضربة رأس في الدقيقة 40 إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها غريزمان هو الثاني الذي يسكن شباك أوروغواي طوال البطولة.

واقترب الفريق القادم من أمريكا الجنوبية من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول من ضربة رأس لمارتن كاسيريس لكن هوغو لوريس حارس فرنسا تصدى لهذه المحاولة ببراعة.

وارتكب موسليرا خطأ فادحا عندما حاول التصدي لتسديدة غريزمان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 لتصطدم الكرة بيده وتسكن شباكه بغرابة شديدة.

وحاولت أوروغواي، التي تأثرت بشدة لغياب المهاجم إدينسون كافاني للإصابة، العودة للمباراة لكن فرنسا هيمنت على الكرة جيدا لتحجز مقعدا في قبل النهائي في سان بطرسبرغ.

رويترز