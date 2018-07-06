مصطفى البرغوثي : معركة الخان الاحمر مستمرة دفاعا عن مستقبل فلسطين

وطن: قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اثناء تواجده اليوم في الخان الاحمر في اطار فعالية المقاومة الشعبية الكبيرة و أداء الصلاة في تجمع الخان الاحمر أن النشطاء و المواطنين الفلسطينيين توافدوا اليوم بكثافة من كافة المناطق لاسناد الخان الاحمر وشاركوا في تظاهرة شعبية كبيرة تحدت اجراءات الاحتلال،.

وأضاف البرغوثي أن الجميع يدرك أن معركة الخان الأحمر تجري لحماية اربعة و عشرين تجمعا بدويا و لمنع تطويق القدس ولصد التوسع الاستيطاني، كما أنها تجري لمنع ضم و تهويد 62% من الضفة الغربية و لحماية المستقبل الفلسطيني بكامله.

و استقبل البرغوثي ووليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان وأهالي الخان الاحمر في ساعات الصباح ممثل روسيا الاتحادية حيدر أغانين الذي أكد تضامن روسيا مع أهالي الخان الأحمر و رفضها لمحاولات ترحيلهم، كما زار مدرسة القرية المهددة بالهدم .

وقال البرغوثي ان زيارة احد عشرقنصلا وممثلا من الدول الاوروبية أمس بالاضافة الى ممثل روسيا أدت الى حراك دبلوماسي واسع للضغط على حكومة نتنياهو و لصد مؤامرة ترحيل أهالي الخان الأحمر، و أن الاتصالات مستمرة لحشد أكبر تأييد دولي لسكان الخان الأحمر بالتوازي مع نشاط المقاومة الشعبية الباسل و المعركة القضائية الجارية.