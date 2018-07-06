الرئيس يمنح الناشط السويدي لادرا الجنسية الفلسطينية وسام الاستحقاق والتميز

وطن: منح الرئيس محمود عباس، الناشط السويدي بنجامين لادرا، الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز تقديرا لجهوده ومواقفه الداعمة لشعبنا الفلسطيني.

ويأتي هذا القرار من الرئيس تكريما للناشط لادرا الذي انطلق في رحلة من بلده السويد سيرا على الأقدام، وسار لنحو 11 شهرا للوصول لدولة فلسطين، لينقل المعاناة الفلسطينية إلى العالم، ولفت انتباه الرأي العام في كل مكان لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد منعت المتضامن السويدي بنجامين لادرا من دخول فلسطين، بعدما وصل الى جسر الملك حسين -بين فلسطين والأردن- سيراً على الأقدام قادماً من السويد.

وسلمت سلطات الاحتلال، الناشط السويدي بنجامين لادرا قراراً يمنعه من الدخول لفلسطين بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات، خلال عبوره جسر الملك حسين فجر اليوم الجمعة.

وانطلقت رحلة لادرا في شهر آب/اغسطس عام 2017 سيرا على الأقدام، في رحلة بلغت مسافتها 4 آلاف و800 كيلو متر، مر خلالها على ما يقارب 15 بلدا من أجل لفت الأنظار للقضية الفلسطينية.

والناشط لادرا الذي يبلع من العمر (25 عاما) قطع رحلته وهو يحمل علما فلسطينيا على ظهره ويضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه.