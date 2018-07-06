إصابات خلال مواجهات عقب مهاجمة مستوطنين قرية عوريف

رام الله - وطن: أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت عقب مهاجمة عشرات المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عوريف جنوب محافظة نابلس، اليوم الجمعة.

وقال الناشط في مؤسسة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية عادل العامر إن عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنطقة الشرقية بالقرية، وأحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون واللوزيات، وقطّعوا عشرات منها. ولفت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وأضاف أن مواطني القرية تصدوا للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة شاب برصاصة مطاطية في الرأس حيث جرى نقله لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى إسعاف عشرات المواطنين الذين أصيبوا بالاختناق ميدانيا.

وقالت لجنة حماية عوريف، في بيان لها، إن حصيلة اعتداء المستوطنين تمثلت في تكسير 40 شتلة زيتون للمواطن عصام صفدي، وتكسير وحرق 62 شتلة زيتون للمواطن محمد شحادة، وحرق 7 أشجار زيتون و14 شجرة لوزيات وعنب وتين للمواطن محمد سوالمة، وتكسير 12 شجرة زيتون ولوزيات للمواطن رائد صباح، وتكسير 14 شتلة زيتون للمواطن ناجح شحادة، وحرق 18 شجرة تين ورمان للمواطن شاهر شحادة.

وبينت أن قوات الاحتلال احتجزت كذلك الصحفي أسعد عودة خلال تغطيته المواجهات.

وفا