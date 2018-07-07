هزة أرضية جديدة بالقرب من طبريا فجر اليوم

وطن: تعرضت منطقة شمال بحيرة طبريا، إلى 11 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، كان آخرها في الساعة الخامسة فجرا، بقوة بلغت 3.3 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح خبير رصد الزلازل في مركز الزلازل وعلوم الأرض التابع لجامعة النجاح الوطنية ولاء عجعج، أن تلك الزلازل تراوحت قوتها بين 1-3.3 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن عمق المركز الجوفي للزلزال الأخير الذي حصل في الخامسة صباحا بلغت 5 كم أسفل سطح الأرض، وأن مركز الزلزال كان الأقرب على بحيرة طبريا حيث يبعد 3كم إلى الشمال الغربي من البحيرة.

وأضاف عجعج أنه لا يمكن تحديد إذا كانت تلك الزلازل تفريغ لطاقة الزلزال أو تمهيدا لزلزال أكبر.