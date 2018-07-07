قوات الاحتلال تداهم مناطق متفرقة بالضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي شاهين في مدينة بيت لحم، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان قبل أن تنسحب الدوريات العسكرية، دون التبليغ عن اعتقالات.

وفتشت قوات الاحتلال في بلدة تقوع في بيت لحم، منزل محافظ الخليل كامل حميد، حيث احتجزته خارج منزله، وقامت باستجوابه، قبل الانسحاب.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها، تحليقًا مكثفًا لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال، طوال الليلة الماضية.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة عزون شرقي قلقيلية.