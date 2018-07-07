يعالون: الحديث عن تصفية حماس يضر بقوة ردعنا

وطن: قال وزير أمن الاحتلال السابق موشيه يعالون ان الحل مع الفلسطينيين في غزة يجب ان يكون بمنحهم حكما ذاتياً فقط مقابل اتباع سياسة العصا والجزرة معهم ، رغم ان حماس لا يعنيها كثيرا حدود العام 1967 لأنها تسعى نحو تل ابيب وعسقلان وهو ما يجب توضيحه للمجتمع الدولي.

وأكد يعلون، بحسب صحيفة معاريف أن "الحديث عن تصفية حماس مجرد كلام يضر بنا فقط، الإنذارات النهائية الموجهة لحماس تتسبب بالأذى للردع الذي حققناه منذ انتهاء الحرب الأخيرة.

وأضاف : "يجب أن ننقل لحماس رسالة واضحة بأنه لا يجب عليها الاستمرار في السلوك الحاصل على حدود غزة، مع العلم أننا حين دخلنا حرب غزة الأخيرة في الجرف الصامد 2014 أدركنا منذ اللحظة الأولى أنها لن تكون الجولة الأخيرة، ومع ذلك فقد دفعت فيها حماس ثمنا باهظا، وهي تبدو حذرة حتى اليوم بسبب ذلك الثمن".

وقال أنه "يجب إحراق حقول غزة الزراعية مقابل إحراق حقول الإسرائيليين، واتباع طريقة جديدة أمام حماس عنوانها "العين بالعين"، دون إصدار تهديدات جوفاء، لأنها تمس بالردع الإسرائيلي، ليس هناك من حل عسكري سحري أمام حماس وفق صيغة "ضربة وانتهى الأمر"، لكن كان يجب على الحكومة الإسرائيلية المسارعة لمعالجة ظاهرة الطائرات الورقية منذ أن بدأت صغيرة، وتشمل تدفيع الفلسطينيين ثمنا باهظا بسببها".