الشرطة: 62 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 61 مطلوبا الأسبوع الماضي

أريحا- وطن: تنقل أكثر من 62 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة، خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 61 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، اليوم السبت، إن عدد المغادرين خلال الأسبوع الماضي بلغ 27907 شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 34347 شخصا، واصفا حركة المسافرين بأنها متوسطة.

وألقت شرطة القبض خلال الفترة ذاتها على 61 مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو من خلال تعقب وصولهم إلى فلسطين، كونهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وقدمت جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، التسهيلات والخدمات للمواطنين، حيث شملت التنسيق لـ12 حالة مرضية للسفر، ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

وذكر البيان أن الجانب الإسرائيلي منع 21 مواطناً من السفر خلال الفترة ذاتها بحجة الأسباب الأمنية".