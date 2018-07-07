فيديو: برنامج التمكين الاقتصادي الذي تنفذه الجمعية العربية نقطة تحول للاشخاص ذوي الاعاقة

رام الله- وطن: انطلاقا من مسؤولياتها اتجاه المجتمع الفلسطيني، نفذت مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل برنامج التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة لادماجهم في سوق العمل الفلسطيني، والتركيز على الصعوبات والتحديات التي تواجههم اتصالاً بواقع المحافظة الاقتصادي.

قال مدير برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل مهران الطويل أن البرنامج يتسهدف الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسطيني وتحديدا المهمشين منهم، ويهدف إلى تمكينهم واكسابهم المهارات المهنية الاكاديمية المختلفة لتحسين منافستهم والحصول على فرص عمل لائقة في سوق العمل الفلسطيني، ويالتالي تمكينهم العيش في حياة كريمة ومستقلة.

وأضاف الطويل:"الاشخاص ذوي الاعاقة هم جزء من التنوع الطبيعي البشري الموجود في اي مجتمع والاعاقة ليست الصعوبة الحسية او الحركيةأو الذهنية الموجودة عند الفرد وانما هي التفاعل السلبي ما بين الصعوبة الموجودة عند الفرد وما بين بيئة مادية لا تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والاحتياجات المختلفة عند الفرد" .

وأشار الطويل إلى أن البرنامج يحتوي على العديد من التدخلات سواء على المستوى الفردي او على مستوى المجتمع ككل، وتهدف التدخلات الفردية على تمكين الفرد ومساعدته لتحديد مساره المهني الذي يتلاءم مع ميوله وقدراته المهنية تمهيدا لاحقا لانخراطه في اطر تدريبية، كمراكز التدريب المهني ولاحقا تسهيل وصوله لفرص العمل في القطاع الخاص والعام.

وأضاف الطويل:” يتخذ البرنامج العديد من الاجسام الحكومية والغير الحكومية كالوزارات والبلديات والغرف التجارية من اجل الضغط لتنفيذ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والارتقاء بالمنظومة الحقوقية والاخلاقية، للتواءم وتنسجم مع الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة إلى ان البرنامج يقدم الادوات المساعدة وقد واءم ويوائم الكثير من الاماكن العامة لتسهيل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة للخدمات المختلفة في المجتمع”.

اشخاص استفادوا من برنامج التمكين الاقتصادي:

بلال الدبابسة من مدينة يطا أحد المستفيدين من برنامج التمكين الاقتصادي، اكمل دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة الكرمل الثانوية ثم التحق بجامعة القدس المفتوحة تخصص تربية اسلامية يعاني من اعاقة بصرية بنسبة 70%.

يتحدث بلال عن العزيمة والارادة والايمان التي كانت محفزة له لان يتغلب على هذه الارادة فاكمل مسيرته التعليمية ولم توقف هذه الاعاقة احلامه وطموحاته، ويحلم الان بالحصول على وظيفة لاكمال حياته.

قال الدبابسة:” تعرفت على برنامج التمكين من خلال صديق لي في مدينة يطا وانتسبت في الجمعية وبدأت بحضور محاضرات ومن خلالها انتسب لبرنامج المشاريع الذي قدم لنا محاضرات عن كيفية فتح مشاريع خاصة والتخطيط لها وادارتها، وباشرت بالتخطيط لمشروع الملعب وفتح كافتيريا لخدمة المواطنين الموجودين في الملعب”.

وأضاف: ” في البداية قدموا لنا دورات تدريبية لنتمكن من فتح المشروع والسير في الخطوات الصحيحه وحضروا لنا الدعم المادي، واستطعنا احضار كافة مستلزمات الكافتيريا، كان هذا الموضوع ايجابي لي ولعائلتي في تحسين الوضع الاقتصادي ومليء وقت فراغي وانا بالنهاية اعمل واحضر عائد لاسرتي، وصاحب اي اعاقة يجب ان لا يستسلم ويجب ان يسير في حياته بشكل طبيعي كأي شخص اخر. دون أي عوائق”.

محمد فطافطة عمره 34 عاما وهو أيضا أحد المستفيدين من برنامج التمكين الاقتصادي لديه اعاقة في يده اليمنى بسبب طلق ناري من الاحتلال، توظف في شركة يونيفيرسال منذ عام ( الشركة العالمة لصناعة الفرشات).

قال فطافطة:” التمكين الاقتصادي احد المشاريع التي كانت دفعة في حياتي، حيث استفدت من هذا الموضوع بالخبرة كما وقدم لي دفعة في الحياة وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وقدموا لي مساعدة في الموضوع الاداري والمالي من خلال اعطائي دورات من قبل مدربين ذو خبرة وكفاءة” .

وأضاف:” كافة الكادر في التمكين الاقتصادي لم يقصروا معي، وجعلوني جزء منه واتمنى ان يبقوا على تواصل دائم لانها كانت نقلة ممتازة وعمل ممتمع معهم وغير حياتي للاحسن، واشكر للشركة العالمة واخص بالذكر اخي حسن لانه كان سبب اساسي لتوظيفي، واطلب من جميع الشركات الالتزام بقانون ال 5% كحد ادني لانخراط ذوي الاعاقة في العمل لانهم غير عاجزين عن اداء اي وظيفة لان معظمهم الآن مؤهلين للعمل ويمكلوا شهادات عليا وخبرات فأرجوا ان يتقبلوهم”.

من جهته أشاد مدير دائرة ضبط الجودة والمواصفات في الشركة العالمية لصناعة الفرشات حسن نيروخ بالموظف محمد فطافطة وأضاف:” محمد شخص ناجح جدا وظيفته فاحص جودة مسؤول عن كافة الاقسام لملفات ضبط الجودة التي ساعدتنا في الحصول على شهادات الآيزو، محمد متجاوب صاحب ارادة قوية جدا الاعاقة لم تشكل له اي خلل أو تقصير ونفسيته عالية اتمنى أن يكون اصحاب الاعاقة جميعهم كمحمد”.

ويستهدف البرنامج جميع الاطر المختلفة كالبلديات والوزارات والعديد من المؤسسات المختلفة من اجل تغيير الثقافة النمطية السلبية الملاصقة للأشخاص ذوي الاعاقة والارتقاء بثقافة اخرى مفادها انهم اشخاص فاعلين منتجين قادرين لعى العمل والانتاج ولاانخراط في المجتمع كباقي افراد المجتمع .