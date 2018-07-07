" ع وسع الدار".. بلدية رام الله تطلق مهرجان وين ع رام الله بنسخته العاشرة

وطن- وكالات: أطلقت بلدية رام الله فعاليات مهرجان "وين ع رام الله" تحت شعار "ع وسع الدار" يوم أمس الجمعة الموافق 6/7/2018 ويستمر حتى 13/7/ 2018 في ميدان راشد الحدادين مقابل بلدية رام الله، والذي يضم مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض الثقافية والفنية.

يتخذ (وين ع رام االله) في كل سنة فكرة أو ثيمة لبناء برنامجه الفني، وفي نسخته العاشرة يتخذ وين ع رام الله من: "ع ِو َسع الدار" ثيمة له، والتي تنعكس في برنامجه الفني العام، ثيمة المهرجان مرتبطة بواقع تعددية مدينة رام الله وانفتاحها وتآلف سكانها الذين يشاركون في صنع تاريخها الحاضر والمستقبل، كما أنه رسالة ترحيب بأبنائها المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعقدون في المدينة مؤتمرهم السنوي الستين.

وبدأت فعاليات المهرجان بتنظيم كرنفال الشارع "يلا يلا" مع مسرح الحارة - بيت جالا، حيث انطلقت المسيرة الفنية من سرية رام الله الأولى باتجاه ميدان راشد الحدادين، وتخلل كرنفال "يلا يلا" وجود دمى ضخمة وملابس كرنفالية متنوعة والأجنحة الملونة والمهرجين، وبمشاركة فرقة الاخوة الكبار الموسيقية "Big Band Brothers" من مالطا بالإضافة إلى ما يقارب 300 شاب وشابة من فرق فنية عديدة ومن مناطق مختلفة. ومن ثم عرض رقص شعبي لفرقة سرية رام الله الأولى للرقص بعنوان (العاشق).

واليوم سيقدم معهد بيت الموسيقى عرض غنائي بعنوان " تحية لزياد الرحباني"، وفي اليوم الثالث يستضيف المهرجان فرقة معهد ادوارد سعيد الوطني للموسقى العربية بعرض غنائي بعنوان وردة الجزائرية "في يوم وليلة"، وتنظم في اليوم الرابع جوقة دوزان وأوتار عرض غنائي بعنوان " دوزنة: أغان فلكلور وأغان تراثية"، وفي اليوم الخامس تنظم البلدية عرض غائي يقدمه فرقة الجولان السوري المحتل بعنوان " لاسيه باسيه"- توت أرض، وفي اليوم السادس عرض غنائي بعنوان" كرفان " هوا دافي ومنير طرودي وسامي بن سعيد من الجولان السوري المحتل وتونس، وفي اليوم السابع عرض غنائي لفرقة بنات القدس بعنوان "القدس عربية".

ويختتم مهرجان "وين ع رام الله" فعالياته بعمل موسيقي للسيد درويش والشيخ إمام (غناء شادي دكور ورولا عازر وبقيادة المايسترو د. تيسير حداد من مؤسسة محمود درويش/ الجليل وبمرافقة فرقة الكونسرفتوار البلدي »كاترينا« - ترشيحا.(

من جهتها، أكدت مديرة الدائرة الثقافية والمجتمعية في بلدية رام الله سالي أبو بكر، أن مهرجان "وين ع رام الله" هو مهرجان المدينة الذي ينظم في المساحات والفضاءات العامة لمدينة رام الله والأماكن غير التقليدية من: حدائق عامة، ميادين، مواقف سيارات، ساحات البلدة القديمة، دور المسنين، المستشفيات، المساحات الخارجية لمؤسسات المدينة وغيرها، كما يفتح المجال لخيال الفرق والفنانين لاكتشاف مناطق جديدة في المدينة تتناسب مع العروض المقدمة فنيا وتقنيا.

وأضافت أبو بكر، أن من المتوقع مشاركة آلاف المواطنين من مختلف فئات المدينة على مدار أسبوع المهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان "وسيلة للإلتقاء خارج القاعة وتقاليدها في الفضاءات المفتوحة للمدينة، وتعميق هذه الفضاءات ومنحها روحا جديدة، وللذهاب أبعد نحو جمهور أوسع واهتمامات أعمق وفضاء أرحب، إضافة إلى الشراكة العريضة والمتكاملة بين مختلف المؤسسات والفعاليات الناشطة في حياة المدينة".

من الجدير ذكره، أن " وين ع رام الله" هو مهرجان المدينة السنوي، وامتداد لتقاليدها العتيقة واستعادة لذاكرتها ودورها، وهو استكمال معاصر لعادتها في صناعة الفرح والإحتفاء بالثقافة والفنون.

هذا وتوجهت بلدية رام الله بدعوة عامة لجميع المواطنين لحضور المهرجان الذي يقدم عروضه مجاناً، وتتقدم البلدية بالشكر لرعاة المهرجان الشركاء الاستراتيجيين في المسؤولية المجتمعية: بنك فلسطين (الراعي الرئيسي)، وبدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان ومؤسسة منى وباسم حشمة، وبرعاية إعلامية من: تلفزيون وفضائية فلسطين، وإذاعة 24 أف أم.