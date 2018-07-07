17 حريقاً في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة

غزة- وطن: ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن فرق الإطفاء احصت اندلاع 17 حريقًا في مستوطنات "غلاف غزة" اليوم السبت، جراء بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وأضافت الصحيفة أن الحرائق وقعت في أحراش "بئيري" و"شوكدا" و"كيسوفيم".

وتصاعدت حرائق الطائرات والبالونات الحارقة في "غلاف غزة" بعد إعلان جيش الاحتلال عن تطويره منظارًا خاصًا لتشخيصها وإسقاطها عبر الرصاص.

وقال جيش الاحتلال إنه جرّب هذه الطريقة على حدود القطاع، زاعماً أنها "أثبتت نجاحها، وجرى إسقاط الكثير من الطائرات والبالونات بالرصاص"، لكن الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية أظهرت فشل تلك المنظومة.