صور | للمرة الثانية خلال اليوم.. ضبط 558 شتلة مخدرة شرق الخليل

الخليل- وطن: تمكن جهاز المخابرات العامة بالتعاون مع الشرطة والنيابة العامة، من ضبط كمية كبيرة من الاشتال المخدرة شرق الخليل.

وافاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، بان جهاز المخابرات امتلك معلومات حول وجود الاشتال المخدرة في برية بني نعيم.

واضاف، وقد تحركت قوة من المخابرات وادارة مكافحة المخدرات برفقة وكيل النيابة منذر الزغير الى الموقع حيث تم ضبط الاشتال المخدرة ببرية بني نعيم شرق الخليل.

وقال العقيد ارزيقات " تراوحت اطوال الاشتال المخدرة ما بين 5-180 سم وعددها 558 شتلة يشتبه بأن تكون من القنب الهندي المهجن المخدر، وجار العمل على متابعة والقاء القبض على مشتبه بهم بزراعة هذه الاشتال بهدف الاتجار بها".

وكانت الشرطة اعلنت صباح اليوم، ضبط مئات مشاتل المخدرات في الخليل أيضاً.