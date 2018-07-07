الاحتلال يعيش أزمة ويعجز أمام الطائرات الورقية

القدس- وطن: قال فضل طهبوب، المحلل السياسي، إن قطاع غزة يتعرض لحصار منذ سنين طويلة إضافة لمضايقات مستمرة حتى وصل لمرحلة الانفجار، هناك من كان يراهن بانفجار الأوضاع بوجه حركة حماس وخصوصاً بقطع الرواتب عن موظفي منظمة التحرير، لإحداث صراع داخلي من اجل اضعاف الإدارة الموجودة في قطاع غزة.

وأضاف طهبوب بأن الأمور كانت مختلفة تماما الانفجار كان بوجه الاحتلال، العدو الرئيسي وهذا دليل على ان هناك فهم للبوصلة الصحيحة، بأن يكون صراعنا ضد الاحتلال.

وأشار الى ان استمرار الاحتلال من شأنه ان يكون الرد عليه بأشكال مختلفة مؤكدا ان ما يجري في قطاع غزة هو دعوة للعودة، يواجه ببطش إسرائيلي وقال ان الفلسطينيين يواصلون اطلاق الطائرات الورقية المشتعلة منذ حوالي 100 يوم لأرسال رسائل للعالم بأسره أن حق عودتنا لا مناص منه، وكسر حصارنا لا بد له أن يكون.

ولفت طهبوب الى ان سكوت المجتمع الدولي عن معاناة قطاع غزة وخاصة تخاذل بعض الدول العربية يشجع الاحتلال الى الاستمرار في عدوانه تجاه الشعب الفلسطيني، موضحا ان ما يجري في قطاع غزة يشير الى قوة إرادة الشعب الفلسطيني مما ادخل الاحتلال في حالة طوارئ مستمرة في الجنوب منذ بدء الاحداث في الثلاثين من شهر آذار المنصرم وحتى يومنا هذا.

وبين طهبوب ان الاحتلال يعيش الان في ازمة دائمة وعاجز عن حلها بخصوص استمرار اطلاق الطائرات الورقية امام التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني.

ما يجري على الحدود مقاومة شعبية وطنية ضد الاحتلال

وتحدث المحلل طهبوب عن وجود انسجام ما بين القيادة في قطاع غزة والجماهير هناك في مواجهة الاحتلال، وعندما تدعو لمسيرات على حدود نشاهد الالاف يلبون الدعوة وهم ليسوا من حركة حماس بل جماهير الشعب الفلسطيني بأطيافه من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، مؤكدا ان ما يجري على الحدود مقاومة شعبية وطنية ضد الاحتلال وهو امر إيجابي، يسجل لمرحلة تاريخية جديدة في الصراع كما سجلت انتفاضة الحجر مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني، بعض النظر اذا كانت توافق منظمة التحرير ام لا.

استبعاد شن حرب على غزة

واستبعد طهبوب قيام الاحتلال بالمجازفة وشن حرب على غزة كون ان لديه مخاوف في المنطقة الشمالية وخاصة من سوريا وحزب الله لأن الأوضاع في سوريا تتغير بسرعة كبيرة، وكل ما كان يطرحه الاحتلال سابقاً يتراجع عنه اليوم.

وذكر طهبوب ان الاحتلال يعتبر غزة منطقة ضعيفة وتحت السيطرة لكنها تشعر بالقلق والخوف من الشمال، وليس في الجنوب الذي اصبح يشكل ازعاج كبير له واحراج انساني وسياسي واجتماعي وامني.

"بكرا"