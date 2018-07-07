الخليل | مؤسسة "أدوار" تفتتح العرض المسرحي "حورية"

الخليل- وطن: افتتحت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي، الخميس، العرض المسرحي التاسع بعنوان "حورية" بالتعاون مع مركز شارك الشبابي جنوب محافظة الخليل ضمن مشروع حماية الحقوق القانونية للنساء، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف البرنامج الاجتماعي المتمثلة في حماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من العنف بكافة أشكاله من خلال العمل على إلغاء كافة أشكال التمييز الممارس ضدهن والتي تتمثل في توعيتهن وتمكينهن فرديا وجماعيا.

و يأتي هذا النشاط بالشراكة مع المحاكم الشرعية والأندية النسوية و الجامعات الفلسطينية في جنوب الضفة والمراكز الشبابية في محافظة الخليل، حيث افتتحت العرض منسقة المشروع بالتعريف عن المشروع وأهميته وأهدافه ونشاطاته، ومن ثم رحب مدير الوحدة الاعلامية عبيدة أبو حسين من مركز شارك بالحضور.

وعبر أبو حسين عن امتنانه للتعاون مع مؤسسة أدوار ومن ثم قدمت الحكواتية الفلسطينية فداء عطايا مشهد تمثيلي بعنوان "حورية"، سلطت الضوء من خلاله على الحقوق القانونية للنساء ورفع مستوى معرفتهن بضرورة التوجه إلى المحاكم الشرعية، كما تضمن العرض الحديث عن مجموعة من المشاكل والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع العربي والفلسطيني في حالة وجود مشاكل، والتي تتمثل بحرمانها من حقوقها في الميراث، والطلاق التعسفي، والزواج المبكر وغيرها من القضايا.

وبعد انتهاء العرض تم فتح باب النقاش، حيث أجاب الدكتور عبد الله اعسيلة قاضي المحكمة الشرعية على العديد من الأسئلة التي وجهت إليه والتي تتعلق بالمواضيع القانونية التي تخص المرأة واستفسارات حول محكمة الأسرة (المحكمة الشرعية) والمواضيع والاجراءات التي تتضمنها.

ومن جهتها أشارت المديرة العامة لمؤسسة أدوار د. سحر يوسف القواسمة إلى أهمية هذه العروض لأن المعرفة القانونية هي حماية للأسرة الفلسطينية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.