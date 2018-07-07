وزير اسرائيلي: لن نخرج للحرب بسبب الطائرات الورقية الحارقة

القدس- وطن: صرح وزير المالية في حكومة الاحتلال، ورئيس حزب كولانو، موشيه كحلون، مساء اليوم السبت، بأنه يرفض أن تتوجه إسرائيل لحرب جديدة ضد قطاع غزة، بسبب الطائرات الورقية الحارقة.

وقال الوزير كحلون، إن هناك عناصر كثيرة داخل وخارج الكنيست، تضغط باتجاه دفع الحكومة، لفتح حربا جديدة ضد حماس بغزة، بسبب الطائرات والبالونات الحارقة.

وأوضح كحلون، إن حزبه سيعارض أي مقترح يتعلق بفتح حربا جديدة على قطاع غزة، بسبب الطائرات الورقية.

وأضاف: "في الحرب سيقتل جنود كثيرون، وسيكون لها ثمنا باهض، وسنخرج للحرب ضد غزة، عندما نكون مضطرين لذلك".