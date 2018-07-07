عبد الملك الحوثي يوجه رسالة إلى حسن نصر الله

وطن- وكالات: توجه زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي برسالة شكر للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وقال: "غير غريب من الأمين العام لحزب الله التميز في تضامنه مع شعب اليمن".

وقال الحوثي، في بيان، نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "شعبنا العزيز لن ينسى الوقفة الصادقة لحزب الله وأمينه العام إلى جانبه، مؤكدا أن "موقف السيد نصرالله وحزب الله منطلق من القيم النبيلة في الوقوف إلى جانب المستضعفين".

وأضاف أن "نصر الله رجل القول والفعل والموقف، ومدرسة ملهمة لكل أحرار العالم في إخلاصه وصدقه، مضيفا أنه تجسيد حي للمبادئ الإنسانيّة والإسلامية ونجم مضيء في سماء مكارم.

كما توجه زعيم أنصار الله، بالشكر والتقديـر "لأوفياء العراق الذين تضامنوا مع الشعب اليمني وكل أحرار العالم".