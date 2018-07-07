"تويتر" يكثف حملته على الحسابات المزيفة

وطن- وكالات: قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن موقع تويتر كثف منذ العام الماضي بأكثر من الضعف حملته على الحسابات المزيفة سعيا لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة في المجال الرقمي على الإنترنت.

وذكرت الصحيفة أن تويتر يقوم بإيقاف أكثر من مليون حساب مزيف أو مشكوك فيه يوميا، وذلك ما يمكن اعتباره تغيرا آيديولوجيا في طريقة عمل الموقع الذي امتنع طويلا عن القيام بأي تدخلات في منصته خشية التأثير على حرية التعبير.

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، فقد كشفت مواقع تويتر وفيسبوك وغوغل بيانات "تظهر تعرض ملايين الأمريكيين لأخبار مزيفة أكثر مما كان يعتقد".

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية مزاعم بأن حسابات مزيفة على صلة بروسيا، أطلقت تغريدات تحمل أخبارا مزيفة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية في العام 2016، ما نفته موسكو، أكثر من مرة مطالبة بإثباتات بشأن هذه المزاعم.

وتشير وكالة "فرانس برس"، إلى أن موقع تويتر، الذي يضم نحو 336 مليون مشترك نشط، واجه انتقادات حادة لعدم بذله جهودا كافية للتحكم في انتشار الروبوتات المصممة لنشر المعلومات الخاطئة.

ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن نائب رئيس تويتر للثقة والسلامة، ديل هارفي، تصريحات قال فيها إن الموقع ينظر "في كيفية إقامة توازن بين حرية التعبير واحتمال أن تؤذي هذه الحرية تعبير شخص آخر.. حرية التعبير لا تعني الكثير إذا لم يشعر الناس بالأمان".