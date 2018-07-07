ايران تستدعي السفير الهولندي وتسلمه رسالة احتجاج

وطن- وكالات: استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، السفير الهولندي وتسلمه رسالة احتجاج على خلفية طرد دبلوماسييها.

وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من هولندا، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر هذه الخطوة غير بناءة وغير ودية في علاقات البلدين.

وأعلن قاسمي اليوم أن "إيران تعتبر هذه الخطوة غير بناءة في علاقات البلدين"، وأضاف قاسمي أن "مساعد وزير الخارجية الإيراني قام فورا باستدعاء السفير الهولندي لدى طهران وأبلغه رسميا احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي هذا الإجراء".

وأشار قاسمي إلى أن إيران أبلغت الحكومة الهولندية في وقت سابق بتحفظها وحقها في الرد على هذا الإجراء.

وكانت هولندا قد رحلت اثنين من دبلوماسي إيران لديها.