الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

رام الله- وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت عددًا من المواطنين، وصادرت سيارة لأحد المواطنين.

وجرى الاستيلاء على سيارة تعود للشاب سليمان أحمد نبهان صقر من نابلس، وذلك أثناء عودته من عمله ببيع الخضار في مدينة رام الله، وقد تم احتجازه على حاجز طيار نصبته قوات الاحتلال في منطقة "عيون الحرامية".

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن جودت أبو اسنينة ونجله مالك، من حارة السعدية في القدس المحتلة، الليلة الماضية.

كما سلّمت الدكتور طارق التميمي من الخليل بلاغاً لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله.

ونهبت قوات الاحتلال سيارات وعشرات آلاف الشواقل خلال اقتحامها لقرية حزما شمال شرقي مدينة القدس، وقرية سلواد شمال شرقي رام الله.