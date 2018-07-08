مخطط إستيطاني جديد يستهدف البحر الميت.. و"الخارجية والمغتربين" تحذر

رام الله-وطن: حذرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، من مخطط إستيطاني جديد يستهدف شواطىء البحر الميت.

واكدت الوزارة في بيان لها وصل وطن، أن سياسات وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية تعكس جشعاً غير مسبوق لإلتهام وإبتلاع المزيد من أرض دولة فلسطين المحتلة عامةً، وتهويد وأسرلة القدس ومنطقة الإغوار والبحر الميت خاصة.

وفي السياق، تناقلت وسائل اعلام عبرية أنباءً بشأن مخطط إستيطاني تهويدي يهدف الى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة إستعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل.

وأضاف البيان "نقلت تلك الوسائل الاعلامية عن محاولات سلطات الاحتلال الإستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن إنحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأغلبها يعود الى ملكية فلسطينية خاصة، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة العدل الاسرائيلية (طواقم قانونية) لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها الى ما يُسمى بـ (أراضي دولة) و (تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى بـ (الإدارة المدنية)".

وأدانت وزارة الخارجية والمُغتربين بأشد العبارات هذا المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار، واعتبرته إنتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف، وإمتداداً للإنقلاب الإسرائيلي الممنهج على الاتفاقيات المُوقعة. تؤكد الوزارة أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وسياساته ومخططاته الإستيطانية، يُشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي الى إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

كما حذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات هذا المخطط، ودعت الدول والمجتمع الدولي لسرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، وتؤكد أنها تتابع بإهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة.