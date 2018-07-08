الاحتلال ينصب "كرافانات" في محيط أبو ديس شرق القدس

القدس- وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منازل متنقلة "كرافانات" في منطقة وادي الجير، في محيط بلدة أبو ديس شرق القدس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نصبت منازل متنقلة "كرافانات" في المنطقة المذكورة، التي يحاول الاحتلال تهجير أهالي قرية الخان الأحمر إليها قسرا.

وذكر الناشط المقدسي هاني حلبية، أن قوات الاحتلال أغلقت العديد من الشوارع في بلدتي العيزرية وأبو ديس المفضية الى قرية الخان الأحمر، فضلا عن تحرّك شاحنات ضخمة تحمل كرافانات كبيرة لوضعها في المنطقة.