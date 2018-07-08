الشرطة تقبض على شخصين يشتبه بهما حيازة مواد مخدرة في طولكرم

رام الله- وطن: قبضت الشرطة اليوم على شخصين يشتبه بهما حيازة مواد مخدرة في طولكرم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت للشرطة حول وجود مركبة بداخلها شخصان يقومان بتعاطي مواد مخدرة داخل المدينة وبعد المتابعة من قبل شرطة مكافحة المخدرات، تم إلقاء القبض على المشتبه بهما وضبط بحوزتهما اكياس صغيرة بداخلها بذور يشتبه انها من مادة القنب المهجن المخدرة واداة تعاطي , وبسماع أقوالهما افاد احدهم انه قام بزراعة بذور الماريجوانا على سطح منزله ، وعلى الفور تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة للمنزل وتحركت قوة من مكافحة المخدرات مع قوة مساندة من الشرطة للمكان، وتم ضبط قوارير على سطح المنزل بداخلها تربه زراعية يشتبه انها مزروعة ببذور الماريجوانا المخدرة .

وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات و إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولا .