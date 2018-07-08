الشرطة تضبط قطع أثرية تعود للعهد اليوناني والروماني وتلقي القبض على شخص في جنين

جنين- وطن: ضبطت الشرطة قطع اثرية تعود للعهد اليوناني والروماني والقت القبض على شخص في جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات توافرت للشرطة حول حيازة شخص من خارج المحافظة لقطع اثرية ويريد بيعها في مدينة جنين، وبعدالبحث والتحري وجمع المعلومات من قبل فرع شرطة السياحة والاثار تم تحديد مكان تواجده وتم القاء القبض عليه و ضبط بحوزته راس تمثال وسراج فخاري يشتبه انها اثرية وبسماع أقواله افاد بان القطع له وتخصه وينوي بيعها في مدينة جنين.

وبفحصها من قبل مكتب وزارة السياحة والاثار في مدينة جنين تبين بانها اثرية وتعود للعهد اليوناني والروماني .

واكد البيان، توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه و إحالته إلى النيابة العامة حسب الاصول .