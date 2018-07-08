اعلان نتائج "الانجاز" ونسبة النجاح 66.69 %

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الأحد نتائج الثانوية العامة "إمتحان انجاز" .

واكدت الوزارة في بيان لها وصل وطن، أن عدد المسجلين في كافة الفروع بلغ (76811) مشتركاً، وعدد المتقدمين للامتحان(72604) مشتركاً، ونجح منهم ( 48420) مشتركاً بنسبة بلغت (66.69 %) موزعين على الفروع كالآتي:

- الفرع الأدبي: عدد المتقدمين (50733) مشتركاً؛ نجح منهم (31082 ) مشتركاً بنسبة بلغت (61.27 %) .

- الفرع العلمي: عدد المتقدمين (18857) مشتركاً، نجح منهم ( 15539) مشتركاً بنسبة بلغت (82.40 %).

- فرع الريادة والأعمال: عدد المتقدمين ( 3205 ) مشتركاً؛ نجح منهم (2205 ) مشتركاً بنسبة بلغت ( % 68.80 ) .

- الفرع الشرعي: عدد المتقدمين (1200) مشتركاً نجح منهم (657) مشتركاً بنسبة بلغت (% 54.75 ) .

- الفرع الصناعي: عدد المتقدمين (1119) مشتركاً، نجح منهم (756) مشتركاً؛ بنسبة بلغت (% 67.56) .

- الفرع الزراعي: عدد المتقدمين (150) مشتركاً، نجح منهم (82) مشتركاً؛ بنسبة بلغت %54.67) )

- فرع الاقتصاد المنزلي: عدد المتقدمين (74) مشتركاً، نجح منهم (48) مشتركاً؛ بنسبة بلغت ( 64.86 %) .

- الفرع الفندقي: عدد المتقدمين (58) مشتركاً، نجح منهم (39) مشتركاً؛ بنسبة بلغت (67.24 %).

- الفرع التكنولوجي: عدد المتقدمين (40) مشتركاً، نجح منهم (24) مشتركاً؛ بنسبة بلغت (60 %).

للحصول على نتائج الانجاز من خلال موقع وكالة وطن للانباء اضغط هنا