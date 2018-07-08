أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة

رام الله- وطن: نشرت وزارة التربية والتعليم أسماء العشرة الأوائل في امتحان الثانوية العامة"الإنجاز" جميع الفروع في الضفة الغربية وقطاع غزة، على النحو الآتي:

الفرع العلمي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول لما خالد "محمد عمر" داودي 99.7- 20030892 القدس راهبات الوردية

الثاني جنى حسني مصطفى عودة 99.6- 12040080 نابلس طلائع الامل الثانوية المختلطة

الثاني مكرر ماسه راجح صالح البشر 99.6 - 13038020 سلفيت بنات سلفيت الثانوية

الثاني مكرر ديمه عفيف عبد الحافظ صوص 99.6 - 18036641 رام الله بنات الماجدة وسيلة الثانوية

الثاني مكرر محمود محمد احمد حمدان 99.6 - 20030259 القدس الكلية الابراهيمية

الثاني مكرر ايناس اياد محمد ابو عره 99.6 - 29041921 طوباس بنات عقابة الثانوية (الخضراء)

الثاني مكرر مرح محمد اسماعيل مسلم 99.6 - 18036600 رام الله بنات البيرة الجديدة الثانوية

الثاني مكرر لما عبد الله محمد ابو مسامح 99.6- 34156208 رفح شهداء رفح الثانوية للبنات

الثاني مكرر سندس احمد حسن الكرد 99.6- 35151143 الوسطى سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

العاشر حمزة عادل خليل سليم 99.4 - 12039256 نابلس الثانوية الاسلامية

العاشر مكرر محمد بدر علي ابو زهره 99.4 - 23035555 يطا ذكور يطا الثانوية

العاشر مكرر احمد عبد الرحمن يونس رجوب 99.4 - 27033812 جنوب الخليل ذكور ماجد ابو شرار

العاشر مكرر مهند خالد حسن سماحين 99.4- 25034946 شمال الخليل نوبا الثانوية للبنين

العاشر مكرر سفيان خضر عزت كرامة 99.4- 20030338 القدس شعفاط الثانوية للبنين

العاشر مكرر مريم عبد الله عبد المجيد منصور 99.4- 18037049 رام الله نور الهدى للبنات

العاشر مكرر ديما سعدي علي السعدي 99.4 - 18037036 رام الله نور الهدى للبنات

العاشر مكرر محمد صلاح الدين سميح خضر 99.4 - 14042138 طولكرم ذكور الفاضلية الثانوية

العاشر مكرر نور نادر "محمد امين" راشد 99.4 - 14042960 طولكرم بنات بيت ليد الثانوية

العاشر مكرر ساره امجد كامل شحادة 99.4- 18036569 رام الله بنات البيرة الجديدة الثانوية

العاشر مكرر رامي معين اسماعيل السنوار 99.4- 35150329 الوسطى شهداء النصيرات الثانوية للبنين

الفرع الأدبي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول بثينة جميل محمود غنام 99.4 - 29026387 طوباس بنات عقابا الثانوية (الخضراء)

الأول مكرر رانيه صلاح محمد العباسي 99.4 - 32125077 خان يونس طبريا الثانوية للبنات

الثالث مريم ياسر أحمد أبو عيشة 99.3 - 12022194 نابلس بيت إيبا الثانوية للبنات

الثالث مكرر ميار علان عبدالله نجوم 99.3 - 18014265 رام الله بنات البيرة الثانوية

الثالث مكرر مرح عبدالخالق فخري داود 99.3 - 18015263 رام الله بنات قاسم الريماوي الثانوية

الثالث مكرر شهد عبد العزيز مسعود العارضة 99.3 - 28025846 قباطية الشهيد سامي طه الثانوية للبنات

الثالث مكرر شهد وضاح محمود جعبري 99.3- 26007040 الخليل محمد علي المحتسب الثانوية للبنات

الثالث مكرر دنيا زهير عاطف الجمل 99.3 - 34130581 رفح القدس الثانوية للبنات

الثالث مكرر هلا عبد الحي سليم قاسم 99.3 - 35118193 الوسطى سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

العاشر اسرار جميل عثمان فقيه 99.1 - 18015294 رام الله بنات كفر عين الثانوية

العاشر مكرر سندس حسين شريف كميل 99.1- 28025193 قباطية بنات قباطية الثانوية الشرقية

العاشر مكرر رنا عارف محمد شيخ العيد 99.1 - 34130589 رفح القدس الثانوية للبنات

فرع الريادة والأعمال:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول رغدة يوسف صالح حامد 99.4 - 18045525 رام الله بنات سلواد الثانوية

الثاني فرح خلدون "محمد مطيع" ابو زنط 99.3 - 14048868 طولكرم بنات جمال عبد الناصر الثانوية

الثالث دينا عاطف شاكر الحويطي 99.1 - 28047907 قباطية بنات عرابة الثانوية

الفرع الصناعي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول منار زياد محمد المحاريق 99.3 - 27053418 جنوب الخليل بنات دورا الثانوية المهنية

الثاني محمد مأمون احمد شناعة 99.1- 14054304 طولكرم طولكرم الثانوية الصناعية

الثالث دانا محمود فريد جيوسي 98.8- 14054405 طولكرم طولكرم الثانوية الصناعية

الفرع الفندقي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول باسل خليل واصف مشعشع 89.8 - 18054804 رام الله الانجيلية الاسقفية العربية

الفرع التكنولوجي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول ليلى موسى علي ابو غنام 86.6 - 20050460 القدس الشابات الثانوية الشاملة

فرع الاقتصاد المنزلي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول شيماء يوسف مراد حنون 96.9- 12054910 نابلس نابلس الثانوية الصناعية

الفرع الزراعي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول سندس فايز أحمد عادي 91.9- 25054605 شمال الخليل العروب الزراعية الثانوية المختلطة

الفرع الشرعي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول أحمد حسني أحمد منصور 99.3- 34139148 رفح أحمد ياسين الثانوية للبنين

الأول مكرر ضحى محمد احمد حبيب 99.3 - 36134330 شرق غزة دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات

الثالث الاء اسامة يوسف الجزار 99.1 - 34139421 رفح شفا عمرو الثانوية للبنات

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