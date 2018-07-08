أفنان.. تفوقت في "الانجاز" واعتذرت عن الاحتفال بسبب اعتقال الاحتلال لوالدتها !

الخليل- وطن- رولا حسنين: لا يخلو بيت فلسطيني من منغصات العيش التي يتسبب بها الاحتلال، تاركاً خلفه حسرة في قلوب تأمل فرح مكتمل الشخوص يوماً ما.

أفنان سعيد ابو اسنينة، طالبة "الانجاز" التي تفوقت وحصلت على معدل 90.7، إلا أن فرحها ظل منقوصاً، واعتذرت عن الاحتفال بهذا النجاح المرموق بسبب اعتقال الاحتلال والدتها صفاء ابو اسنينة قبل نحو اسبوعين فقط، لتعيش فرحة منقوصة لم تكتمل، فحضور الأم يكمل كل فرحة.

كتبت أفنان على صفحتها الفيسبوك منشوراً اعتذرت فيه من الاحتفال بتفوقها، واعدة كل المهنئين لها بحب أن تقيم فرحة تفوقها بعد تحرر والدتها من سجون الاحتلال.

أفنان تقول إنها كانت تأمل أن تحتضن والدتها في مثل هذا اليوم، وأن تقيم حفل تفوق لها كما كانت والدتها قد وعدتها، ولكن الاحتلال فتت بظلمه كل فرح.

سعيد ابو اسنينة والد أفنان يقول، إن "الاحتلال يتعمد التنغيص على كل الفلسطينيين، وابنتي أثلجت صدورنا بهذا التفوق ولكن غياب زوجتي صفاء هي أساس هذا البيت وأساس هذا التفوق لابنتي ولكل أبنائي، ونتمنى الافراج عنها قريباً".

يشار الى أن قوات الاحتلال اعتقلت صفاء ابو اسنينة من منزلها في الخليل، قبل نحو أسبوعين، ومددت اعتقالها بزعم استكمال التحقيق معها.