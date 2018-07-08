مقتل 8 من أفراد الأمن التونسي في هجوم إرهابي

وطن- وكالات: قتل 8 من عناصر الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، في هجوم إرهابي على مركز حرس حدودي بولاية جندوبة غربي البلاد.

وقال مصدر أمني، إن "الهجوم وقع عندما كان عناصر الحرس بصدد تغيير المهام حيث فاجأهم الإرهابيون بوابل من الرصاص".

وأضاف المصدر، أن "ستة من أعوان الحرس قتلوا في مكان الهجوم الإرهابي، فيما قضى اثنان خلال محاولة نقلهم إلى المستشفى بسبب خطورة إصابتهم".

وقالت وكالة "تونس أفريقيا" إن مجموعة من الإرهابيين شنوا هجوما باستخدام عبوات أو ألغام، مستهدفين مركز حرس الحدود.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إنه "وقع تبادل لإطلاق النار بين بقية عناصر المركز الحدودي والإرهابيين".