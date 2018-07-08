مناورات مشتركة للاحتلال وفرنسا في البحر المتوسط

رام الله- وطن: أجرت بحرية الاحتلال مناورات مشتركة مع نظيرتها الفرنسي في مياه البحر المتوسط، للمرة الأولى منذ 55 عاماً.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، بأن بحرية الاحتلال شاركت فرنسا مناورات مشتركة في مدينة تولون على البحر المتوسط، لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ثلاثة أسابيع، حيث شاركت سفينتي صواريخ إسرائيليتين، وذلك في تدريب ثنائي هو الأول من نوعه، منذ العام 1963.

وأكدت الصحيفة العبرية أن سفينة صواريخ فرنسية ستصل، اليوم الأحد، لميناء حيفا على البحر المتوسط، في إطار مناورات بحرية مشتركة أخرى، سيجرى الأسبوع القادم، وذلك في إطار توطيد العلاقات الثنائية، الفرنسية الإسرائيلية، وتبادل المعلومات اللوجستية، ومكافحة ما يسمى "الإرهاب".

ويجرى التدريب الثنائي على كيفية التصدي لإطلاق الصورايخ على السفن من الطائرات، وهو ما قام به سلاح الجو الفرنسي من التدريب على إطلاق صواريخ على سفن الاحتلال، ومعرفة كيفية التصدي لتلك الصواريخ.