فيديو | الاحتلال يمنع عائلة اسعيد في تل الرميدة من الاحتفال بنجاح ابنها

الخليل- وطن: هاجم العشرات من جنود الاحتلال، منزل عائلة عادل وأشرف وعامر السعيد في حي تل الرميدة في الخليل لمنع العائلة من الاحتفال بنجاح ابنهم في الثانوية العامة "الانجاز"، وحاولوا اعتقال الاطفال المحتفلين ومنع زيارة العائلة من الاقارب والاصدقاء.

وقال اشرف اسعيد "كنت فرحاً جداً بنجاح ابني صهيب في الثانوية العامة على الرغم من الأجواء الصعبه التي نعيشها في ظل الاعتداء المتكررة للمستوطنين وجيش الاحتلال، الذين هاجمونا ونحن نحتفل وفتشوا منزلي ومنازل أشقائي وعاثوا فيها فساداً وهددونا ونغصوا علينا وعلى الاطفال الفرحة، ما اصاب الأهالي والضيوف بالفزع والهلع".

وأضاف اسعيد "لكننا صامدون مرابطون في منازلنا ولن نستسلم وسوف نحافظ على هويتنا الفلسطينية".